«Там невозможно жить»: как рекордсмен России провалил карьеру в Америке

Вадим Шипачев является признанным мастером и прославленным хоккеистом, который добился многого в своей богатой карьере и достиг звания лучшего бомбардира в истории Континентальной хоккейной лиги. Была у российского форварда попытка проявить свои силы и талант и за океаном. Однако поездка в Северную Америку завершилась для Шипачева громкой неудачей.
Неожиданный трансфер, высокие ожидания
Практика показывает, что если хоккеист к своему 30-летию так и не получил контрактного предложения из Национальной хоккейной лиги, то об энхаэловской карьере ему можно более не мечтать. Но случаются в этом правиле и редкие исключения. Вадим Шипачев свой шанс все-таки получил. Это произошло в мае 2017 года прямо по ходу чемпионата мира в Кельне, где сборная России завоевала бронзовые медали, а сам центрфорвард набрал 13 очков (2+11) в 10 матчах. Шипачев подписал двухлетний контракт на сумму 9 миллионов долларов с «Вегас Голден Найтс», которые только готовились к своему дебютному сезону в НХЛ. На тот момент «рыцари» имели в своем обойме только форварда Рида Дюка, так как до драфта расширения оставалось еще более месяца.
Для многих такой поворот в карьере Шипачева был неожиданным. С одной стороны, Вадим уже имел за своими плечами два триумфа в Кубке Гагарина и победу на чемпионате мира, и ему была необходима новая мотивация. С другой, форвард к своим 30 годам не владел даже базовыми знаниями английского и, по мнению российской общественности, не имел перспектив за океаном. При этом в «Вегасе» о россиянине высказывались положительно и даже сравнивали его с самим Сидни Кросби. Правда, только из-за игрового номера.
«Пожалуй, самый интригующий игрок “Голден Найтс”. Он зажигал в КХЛ на протяжении многих лет, превосходил по очкам Илью Ковальчука и Павла Дацюка, играл в одном сочетании с Артемием Панариным. Да, он никогда не играл в НХЛ, но он может стать лучшим центрфорвардом “Вегаса”. Он точно является элитным игроком на своей позиции, он отдает много голевых передач, это его стиль. Он быстрый и расторопный форвард, который предпочитает броскам пас и делает это, возможно, лучше, чем любой другой хоккеист в мире, не игравший в НХЛ. И да, он носит 87-й номер. Все-таки он родился в 1987 году. С исторической точки зрения — до Шипачева лишь пять игроков за 100 лет существования НХЛ носили этот номер в лиге, и Сидни Кросби является самым известным его обладателем», — писала о Шипачеве пресс-служба «Вегаса».
Яркий дебют, но короткая и ужасная карьера
Предсезонная подготовка сложилась для Шипачева не лучшим образом. В четырех матчах накануне старта регулярного чемпионата НХЛ россиянин показал очень низкий уровень выигранных вбрасываний (10 из 32), а также отметился голевой передачей. Перед самым стартом сезона Вадима и вовсе отправили в фарм-клуб «Вегаса» в АХЛ. Тот перевод был лишь формальностью, играть за «Чикаго Вулвз» россиянину не требовалось, и потому отказ хоккеиста ехать в расположение команды был воспринят руководством «рыцарей» нормально. Своего дебюта в НХЛ Шипачев дождался только 15 октября, и его Вадим отметил успешно: в матче против «Бостон Брюинз» (3:1) российский форвард отметился победным голом и был признан первой звездой встречи. Однако сыграл Шипачев всего лишь 10 с половиной минуты. В следующих двух матчах Вадим также играл в третьем звене, получив в среднем за игру чуть более 10 минут на площадке и результативными действиями не отметившись.
Тогда «Вегас» вновь отправил Шипачева в фарм-клуб. Но уже не формально, а чтобы дать россиянину возможность получить больше игровой практики для адаптации к хоккею в Северной Америке. Вадим провел с «Чикаго Вулвз» несколько тренировок, но в день матча с «Милуоки Адмиралс» самовольно покинул расположение команды и вернулся в Лас-Вегас к своей семье.
«О том, что Шипачев не сыграет, я узнал за два часа до начала матча. Никаких объяснений не было. Вчера Вадим был в порядке. Но мы не смогли поговорить — английский язык он не понимает, а я не владею знаниями русского. К счастью, у нас всегда есть запасной план и игроки, готовые выйти на лед», — комментировал ту ситуацию тренер «Чикаго Вулвз» Рокки Томпсон, чья команда победила со счетом 2:1.
Реакция «Вегаса» на такую выходку игрока была резкой: клуб дисквалифицировал Шипачева и, не дождавшись его обмена, расторг контракт с россиянином. Сам Вадим также подписал соглашение о добровольном завершении карьеры в НХЛ. Договор был подписан представителями лиги и Ассоциации игроков.
«Мы дали ему и его агенту разрешение рассмотреть возможность обмена, если у них было такое желание. Мы предложили свой вариант, но он не захотел играть здесь. Он хотел домой. В команде все выглядели лучше него. Ему надо было играть, и мы хотели, чтобы он поехал в “Чикаго Вулвз”. Он хотел вернуться домой, и мы пошли ему навстречу, пожелав всяческих успехов. Он хороший хоккеист, хороший человек. Просто не сложилось. Ни для нас, ни для него», — говорил тогдашний генеральный менеджер «Голден Найтс» Джордж Макфи.
Разочарование в Америке, возвращение в Россию
Как это часто бывает после неудачи в НХЛ, игрок, объясняя причины провала, обвинил руководство клуба во лжи. Шипачев рассказывал, что боссы «Вегаса» давали ему обещания, но не выполняли их, а при повторном его переводе в АХЛ едва ли не открыто намекнули на то, чтобы Вадим сам искал себе новый клуб, и провоцировали россиянина расторгнуть контракт. Кроме того, россиянину не понравился и сам Лас-Вегас.
«Хотел попробовать, посмотрел, как там все устроено. Когда вернулся, уже было что-то не так. Сейчас бы я не поехал в “Вегас”. Я точно не знал, что если ты приезжаешь в первый год, то могут отправить в АХЛ на неопределенный срок. Знаете, как мне объясняли? Мол, езжай в АХЛ, там ты будешь зарабатывать еще больше, чем в НХЛ, так как контракт односторонний, а эскроу не надо выплачивать. Я этого не понимал. Я не за деньгами поехал в НХЛ. Мне неинтересно играть в АХЛ. Я же был в Чикаго, посмотрел матч фарм-клуба “Вегаса” и все практически сразу понял. Мы в “Северстали” играли интересней. Что касается жизни в Вегасе, то там тяжело жить. Туда можно приехать на недельку повеселиться. Но жить невозможно», — рассказывал Шипачев в интервью «СЭ».
В итоге Шипачев вернулся в СКА на двусторонний контракт с зарплатой в 30 миллионов рублей, а также получил шанс сыграть за сборную на исторической и чемпионской Олимпиаде-2018, куда игроков НХЛ не отпустили. К тому моменту страница с карьерой Вадима Александровиче в Северной Америке была закрыта раз и навсегда. Через семь лет после возвращения из НХЛ Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ, побив рекорд Сергея Мозякина. И, наверное, есть доля символизма в том, что великий Мозякин тоже не смог проявить себя в лучшей лиге мира. Туда Сергей Валерьевич не добрался вовсе.
Андрей Сенченко