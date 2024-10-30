«Там невозможно жить»: как рекордсмен России провалил карьеру в Америке

«Хотел попробовать, посмотрел, как там все устроено. Когда вернулся, уже было что-то не так. Сейчас бы я не поехал в “Вегас”. Я точно не знал, что если ты приезжаешь в первый год, то могут отправить в АХЛ на неопределенный срок. Знаете, как мне объясняли? Мол, езжай в АХЛ, там ты будешь зарабатывать еще больше, чем в НХЛ, так как контракт односторонний, а эскроу не надо выплачивать. Я этого не понимал. Я не за деньгами поехал в НХЛ. Мне неинтересно играть в АХЛ. Я же был в Чикаго, посмотрел матч фарм-клуба “Вегаса” и все практически сразу понял. Мы в “Северстали” играли интересней. Что касается жизни в Вегасе, то там тяжело жить. Туда можно приехать на недельку повеселиться. Но жить невозможно», — рассказывал Шипачев в интервью «СЭ».