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Епанчинцев о 4:3 с «Металлургом»: «Хоккейный бог повернулся к “Сибири” лицом. Мы терпели все 60 минут, победа даст положительный импульс»

Клуб из Новосибирска одержал победу со счетом 4:3 в мачте Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Sports

"С нашей стороны был не такой зрелищный хоккей. Знали сильные стороны соперника: нападение, скорость, хорошее движение шайбы. Терпели всю игру, даже проигрывали.

Хоккейный бог повернулся к нам лицом. Мы терпели все 60 минут, кроме тех моментов, в которых соперник забил голы. После третьего гола ребята нашли эмоции и вернулись с поездки на положительной ноте.

Благодарен ребятам, здорово сыграл вратарь. Ребята блокировали много бросков. Эта победа даст положительный импульс в дальнейшем", — сказал Епанчинцев.