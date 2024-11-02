Епанчинцев о 4:3 с «Металлургом»: «Хоккейный бог повернулся к “Сибири” лицом. Мы терпели все 60 минут, победа даст положительный импульс»

"С нашей стороны был не такой зрелищный хоккей. Знали сильные стороны соперника: нападение, скорость, хорошее движение шайбы. Терпели всю игру, даже проигрывали.
Хоккейный бог повернулся к нам лицом. Мы терпели все 60 минут, кроме тех моментов, в которых соперник забил голы. После третьего гола ребята нашли эмоции и вернулись с поездки на положительной ноте.
Благодарен ребятам, здорово сыграл вратарь. Ребята блокировали много бросков. Эта победа даст положительный импульс в дальнейшем", — сказал Епанчинцев.