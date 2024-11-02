Панарин забил «Оттаве», став 3-й звездой. У него 7+9 в 10 матчах

Россиянин набрал 16-е (7+9) очко в текущем сезоне, прервав 4-матчевую безголевую серию. Всего он провел 10 игр.
Сегодня за 18:18 (2:16 — в большинстве, 0:05 — в меньшинстве) у Панарина 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность — «0».
Форвард «Рейнджерс» признан третьей звездой матча чемпионата НХЛ.
Россиянин набрал 16-е (7+9) очко в текущем сезоне, прервав 4-матчевую безголевую серию. Всего он провел 10 игр.
Сегодня за 18:18 (2:16 — в большинстве, 0:05 — в меньшинстве) у Панарина 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность — «0».