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Панарин забил «Оттаве», став 3-й звездой. У него 7+9 в 10 матчах

Форвард «Рейнджерс» признан третьей звездой матча чемпионата НХЛ.

Источник: Sports

Россиянин набрал 16-е (7+9) очко в текущем сезоне, прервав 4-матчевую безголевую серию. Всего он провел 10 игр.

Сегодня за 18:18 (2:16 — в большинстве, 0:05 — в меньшинстве) у Панарина 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность — «0».