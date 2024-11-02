Цыплаков набрал 1+1 в матче с «Баффало», став 1-й звездой. У него 7 очков в 11 играх

Всего в 11 играх сезона на счету россиянина 7 (2+5) баллов.
Сегодня за 15:01 (2:38 — в большинстве, 0:04 — в меньшинстве) у Цыплакова 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 8 силовых приемов, 2 минуты штрафа, полезность — «плюс 2».
Форвард «Айлендерс» признан первой звездой матча чемпионата НХЛ.
Всего в 11 играх сезона на счету россиянина 7 (2+5) баллов.
Сегодня за 15:01 (2:38 — в большинстве, 0:04 — в меньшинстве) у Цыплакова 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 8 силовых приемов, 2 минуты штрафа, полезность — «плюс 2».