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Бобровский вышел на 13-е место по победам в истории НХЛ (402), обогнав Осгуда. У идущего 12-м Фюра — 403

Вратарь «Флориды» отразил 32 броска из 36 в матче регулярного чемпионата с «Далласом» (6:4), проходившем в Финляндии.

Источник: Sports

За карьеру в рамках регулярок у 36-летнего россиянина 402 победы в 709 играх.

Он вышел на чистое 13-е место среди всех вратарей в истории лиги по их числу, обогнав Криса Осгуда (401 в 744).

Выше идут Мартин Бродер (691 победа в 1266 играх), Марк-Андре Флери («Миннесота», 563 в 1028), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044), Эд Белфор (484 в 963), Хенрик Лундквист (459 в 887, лидер среди вратарей из Европы), Кертис Джозеф (454 в 943), Терри Савчук (445 в 971), Жак Плант (437 в 837), Тони Эспозито (423 в 886), Гленн Холл (407 в 906) и Грант Фюр (403 в 868).