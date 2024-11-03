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Овечкин забил 859-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 35 шайб

Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Коламбусом» (5:0, 1-й период). Он также отметился передачей.

Источник: Sports

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги. Рекордсмен — Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

В нынешнем сезоне НХЛ на счету Александра Овечкина теперь 12 (6+6) очков в 10 играх.