Овечкин забил 859-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 35 шайб

39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги. Рекордсмен — Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.
В нынешнем сезоне НХЛ на счету Александра Овечкина теперь 12 (6+6) очков в 10 играх.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Коламбусом» (5:0, 1-й период). Он также отметился передачей.
39-летний россиянин занимает второе место по голам в истории лиги. Рекордсмен — Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.
В нынешнем сезоне НХЛ на счету Александра Овечкина теперь 12 (6+6) очков в 10 играх.