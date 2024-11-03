Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин забил 6+ голов за первые 10 матчей впервые с сезона-2021/22

39-летний капитан «Вашингтона» забил гол и сделал передачу в матче с «Коламбусом» (5:0, 1-й перерыв).

Источник: Sports

В нынешнем сезоне НХЛ на счету Александра Овечкина теперь 12 (6+6) очков в 10 играх.

Он забил не менее 6 голов за первые 10 матчей впервые с сезона-2021/22 (10 шайб в 10 первых играх). Отметил, что по итогам того чемпионата он забросил 50 шайб.