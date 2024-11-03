Роман Ротенберг: «Грицюк — один из сильнейших хоккеистов в КХЛ. Он потенциально один из сильнейших нападающих в России. С точки зрения будущего и сейчас»

— Какие веселые вопросы. Наверное, микродуэль он проиграл, если честно сказать. Но есть возможность в следующем матче показать свою лучшую игру.
На сегодняшний день Грицюк — один из сильнейших хоккеистов в лиге. Он потенциально один из сильнейших нападающих в России. С точки зрения будущего и сейчас.
Как спортсмен он должен выиграть конкуренцию. В том числе у Сучкова и у Алалыкина. И у всех остальных. Это же спорт. В спорте конкуренция — двигатель прогресса, — сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.