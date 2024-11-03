Роман Ротенберг: «Грицюк — один из сильнейших хоккеистов в КХЛ. Он потенциально один из сильнейших нападающих в России. С точки зрения будущего и сейчас»

— В детстве Грицюк играл в одном дивизионе с Алалыкиным и Сучковым. Были матчи, когда они «Авангард» из зоны не выпускали. Может, у него сегодня был флешбек? У Алалыкина передача, у Сучкова гол, а у него — ничего.