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Тарасов пропустил 7 шайб от «Вашингтона» после 22 бросков — личный антирекорд в НХЛ. У него 86% сэйвов и КН 4,02 после 6 игр в сезоне

Вратарь «Коламбуса» отразил 15 из 22 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Кэпиталс» (2:7).

Источник: Sports

Это новый антирекорд 25-летнего россиянина по числу пропущенных шайб за игру в лиге. Ранее он дважды пропускал по 6 шайб.

В текущем сезоне у Тарасова 3 победы в 6 играх при 86,0% сэйвов и коэффициенте надежности 4,02.