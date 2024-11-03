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Кросби дважды забил в игре с «Монреалем» — дубль во 2-м матче подряд. У него 597 голов в НХЛ и 93 победных — делит 14-е место в истории по их числу

Капитан «Питтсбурга» был признан первой звездой матча с «Канадиенс» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Источник: Sports

37-летний канадец сделал дубль во втором матче подряд. На его счету стало 14 (5+9) очков в 13 играх в сезоне.

За карьеру в рамках регулярок — 1610 (597+1013) баллов в 1285 играх.

С учетом двух решающих шайб в ворота «Анахайма» и «Монреаля» на счету Кросби стало 93 победных гола.

Он делит 14-е место по их числу в истории лиги с Сергеем Федоровым и Джо Нуиндайком. На 13-м месте идет Стив Айзерман (94).

Рекорд принадлежит Яромиру Ягру (135), на втором месте идет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (129).

При этом по итогам матчей с «Дакс» и «Канадиенс» Кросби обошел Марка Мессье, Майка Модано, Джонни Бьюсика, Джереми Реника и Джеффа Картера (по 92), а также Уэйна Гретцки и Марка Рекки (по 91).