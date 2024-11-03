Кросби дважды забил в игре с «Монреалем» — дубль во 2-м матче подряд. У него 597 голов в НХЛ и 93 победных — делит 14-е место в истории по их числу

При этом по итогам матчей с «Дакс» и «Канадиенс» Кросби обошел Марка Мессье, Майка Модано, Джонни Бьюсика, Джереми Реника и Джеффа Картера (по 92), а также Уэйна Гретцки и Марка Рекки (по 91).