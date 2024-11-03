Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ротенберг о Кузнецове: «Он стал лучшим бомбардиром в плей-офф НХЛ — прекрасно помню, но это уже прошло. Овечкина тогда признали самым ценным игроком»

Форвард СКА стал обладателем трофея в составе «Вашингтона» в 2018 году.

Источник: Sports

— Мы помним, как «Вашингтон» благодаря Кузнецову выиграл Кубок Стэнли. Что сейчас ему нужно изменить, чтобы взять Кубок Гагарина?

— Это всегда командная работа. Даже когда Кузнецов стал лучшим бомбардиром в плей-офф НХЛ — я это прекрасно помню. Но это уже все прошло.

Я уверен, что Кузнецов еще не показал свой лучший хоккей — это командная работа. Саша Овечкин тогда был признан самым ценным игроком плей-офф. Но в целом та команда стала чемпионом благодаря командной работе. Все только через командную работу.

Это звено — Кузнецов, Демидов и Плотников — они очень хорошо играют в атаке, много забили, но есть детали, которые надо улучшить всем нашим ребятам, в том числе и звену Кузнецова, — сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг о Воробьеве: «В таком тонусе он один из лучших игроков КХЛ — 100%. Он здорово тренировался и не искал оправданий. Мог стать героем, но бросил чуть-чуть выше — это хоккей».