Ротенберг о Кузнецове: «Он стал лучшим бомбардиром в плей-офф НХЛ — прекрасно помню, но это уже прошло. Овечкина тогда признали самым ценным игроком»

Это звено — Кузнецов, Демидов и Плотников — они очень хорошо играют в атаке, много забили, но есть детали, которые надо улучшить всем нашим ребятам, в том числе и звену Кузнецова, — сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.