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Овечкин забил в 4-м матче подряд: 5 бросков, 2 хита за 21:03 против «Каролины». У него 7+7 в 11 играх

Капитан «Вашингтона» реализовал большинство, сравняв счет (1:1) в конце первого периода игры чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:4).

Источник: Sports.Ru

Россиянин продлил результативную серию (5+4) до 4 матчей. Всего в 11 играх сезона на его счету 14 (7+7) очков.

Сегодня за 21:03 (5:34 — в большинстве) у Овечкина 5 бросков в створ ворот, 2 силовых приема, полезность — «минус 1».