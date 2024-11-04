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Илья Ковальчук: «Овечкин сезон начал супер. Осталось 34 шайбы до великого рекорда. Мы все поддерживаем его в этом»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (860 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Sports

В 11 играх нынешнего сезона на счету Александр Овечкин 14 (7+7) очков.

«Овечкин сезон начал супер. Ему осталось 34 шайбы до великого рекорда. Мы его все поддерживаем в этом», — сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.