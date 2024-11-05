Микко Рантанене: «Ничушкин — важная часть “Колорадо”. Очевидно, что он нам нужен»

Сегодня Ничушкин был допущен к занятиям с «Колорадо». Он вернется в состав команды в матче с «Вашингтоном» 16 ноября.
Рантанен ответил на вопрос о том, по-прежнему ли команда относится к Ничушкину так же, как в день пресс-конференции в межсезонье. Тогда главный тренер Джаред Беднар сказал, что команда встретит россиянина «с распростертыми объятиями».
"Очевидно, что он нам нужен. Я не хочу возвращаться в прошлое, в то, что происходило раньше.
Он нужен нам в составе. Он важная часть команды«, — сказал нападающий “Колорадо” Микко Рантанен.