Сушинский о величайшем хоккеисте: «Овечкин станет, когда побьет рекорд. Для какого-нибудь канадца все равно будет Гретцки»

Но надо, чтобы Александр побил рекорд, а то все торопятся и бегут в конце паровоза. Я лично буду сравнивать только после того, как Овечкин побьет рекорд, чтобы ни у кого не было вопросов, кто лучше. Для меня лучше Овечкин, а для какого-нибудь канадца все равно будет Гретцки.