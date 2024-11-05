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Сушинский о величайшем хоккеисте: «Овечкин станет, когда побьет рекорд. Для какого-нибудь канадца все равно будет Гретцки»

Капитан «Вашингтона» находится на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (860 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Sports

"Не хочется пока беспокоить Александра — пусть играет, пока игра идет. Сравнение с Гретцки? Если Овечкин может обогнать его по шайбам, не сложно догадаться, кто ярче.

Но надо, чтобы Александр побил рекорд, а то все торопятся и бегут в конце паровоза. Я лично буду сравнивать только после того, как Овечкин побьет рекорд, чтобы ни у кого не было вопросов, кто лучше. Для меня лучше Овечкин, а для какого-нибудь канадца все равно будет Гретцки.

Получился ли у него побить рекорд в этом сезоне? Никто не знает, даже сам Саша. А гадать на кофейной гуще пока нет смысла. Если удастся, то будем радоваться.

Станет ли Овечкин величайшим хоккеистом, если побьет рекорд? Все знают на это ответ. Конечно, станет", — сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.