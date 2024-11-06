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Овечкин о «Вашингтоне»: «Наша тройка играет хорошо, все знают, что нужно делать. Строум находит меня, отдает шайбу. Атмосфера в раздевалке потрясающая»

Форвард рассказал об изменениях в игре «Кэпиталс» по сравнению с прошлым сезоном.

Источник: Sports

"Думаю, вся наша тройка играет хорошо. Мы находим взаимопонимание, играем друг за друга, и это самое важное. Строум находит меня и отдает шайбу.

Я думаю, в целом наша тройка играет лучше, мы знаем систему. Потому что в прошлом году пришел Карбери, это другая система, и нам нужно было разобраться, как играть.

А сейчас видно, что мы знаем систему. Все знают, что именно нужно делать. Думаю, атмосфера в раздевалке сейчас потрясающая, и когда побеждаешь, всегда приятно.

Но впереди будут и взлеты, и падения, и нам нужно понять, как мы будем реагировать, когда окажемся в тяжелом положении, ведь такие моменты неизбежны. Мы просто должны держаться вместе«, — сказал капитан “Вашингтона”.