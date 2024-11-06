Третьяк об Овечкине: «Профессионал с большой буквы. Его цель — чтобы “Вашингтон” выиграл Кубок Стэнли. И, естественно, приблизиться или опередить Гретцки»

Не будем загадывать, удастся ли ему достичь цели в этом сезоне. Я человек суеверный, давайте лучше пожелаем ему удачи. Чтобы у Саши было хорошее здоровье — а если оно будет и команда будет играть в хороший хоккей, то тогда все и получится", — заявил президент ФХР Владислав Третьяк.