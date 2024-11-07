Крикунов о плей-офф КХЛ: «Авангард» точно пробьется и будет грозным соперником в первом круге для любого. У «Амура» шансы мизерные"

«Амур» с 12 баллами в 23 играх идет последним на Востоке.
— Как вы считаете, «Авангард» и «Амур» еще могут выйти весной будущего года в плей-офф?
— Омск туда точно пробьется и в первом круге будет очень грозным и неудобным соперником для любой команды. А вот шансы Хабаровска совсем мизерные. Но играть еще более 40 матчей.
Чтобы выйти в Кубок Гагарина, «Амур» должен предпринять еще более мощный спурт, чем в концовке прошлой регулярки, когда они выиграли 7 или 8 матчей подряд. Так что все может быть, — сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.