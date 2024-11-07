Десятков о 3:4 от «Динамо»: «Витязь» провалил первый период, что и предопределило результат. Соперник больше хотел выиграть"

— Плохо начали игру. Первый период провалили, что и предопределило результат. Говорить о том, что нам не хватает эмоций или что шестая игра на выезде — это все разговоры в пользу бедных. Это не оправдание. Если мы профессионалы, то мы должны выходить и отвечать.