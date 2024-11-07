Форвард «Торпедо» Берлев о поражении от «Локомотива» по буллитам: «Игра очень интересная. Голов было немного, но мы увидели отличные скорости и борьбу»

"Двоякие впечатления. С одной стороны, очень рад, что наконец-то вышел на лед, с другой — уступили. Игра очень интересная, в том числе для болельщиков. Да, голов было немного, но мы увидели отличные скорости и борьбу.