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Барбашев сделал 3 передачи в матче с «Эдмонтоном», в том числе на победный гол. У него 7+8 в 13 играх

На 60-й минуте форвард «Вегаса» ассистировал Ноа Хэнифину, забившему победный гол.

Источник: Спортс"

Барбашев прервал 3-матчевую серию без очков, набрав 15-й (7+8) балл в текущем чемпионате НХЛ. Всего он провел 13 игр.

Сегодня за 15:55 у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность — «плюс 3».