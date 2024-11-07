Овечкин — 3-й в истории НХЛ игрок с голевой серией из 5+ матчей в 39 лет и старше. Рекорд у Бретта Халла — 7 игр, у Бьюсика — 6 матчей

Овечкин стал третьим хоккеистом в истории НХЛ с серией из пяти игр с голами в возрасте 39 лет и старше.
Ранее подобного добивались только Бретт Халл — 7 матчей подряд с заброшенными шайбами («Детройт», 2003 год) и Джонни Бьюсик — 6 игр («Бостон», 1974 год).
Карбери о голевой серии Овечкина: «Когда он касается шайбы, все задерживают дыхание. Скамейка “Вашингтона” каждый раз сходит с ума».
Гретцки об Овечкине: «Вопрос не “побьет ли он рекорд”, а “когда он его побьет”. Это хорошо для хоккея — Александр столько лет остается классным игроком».