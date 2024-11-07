Фетисов об игре Овечкина: «Я говорил ему, что второго всегда жалеют, а первым стать — великое дело. Он молодец. Готовился к сезону»

В 12 играх нынешнего сезона на счету Александра Овечкина 16 (8+8) очков.
— Овечкин забивает в пятом матче подряд. С чем может быть связана такая феерическая игра?
— Я говорил Александру, что второго всегда жалеют, а первым стать — это великое дело. Он молодец. Готовился к сезону.
Был не совсем удачный старт, но судя по всему, поверил, что начнет забивать и теперь мы радуемся каждому голу.
— Такими темпами Александр однозначно догонит Грецтки в этом сезоне?
— Я надеюсь, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в этом сезоне, — сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.