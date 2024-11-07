Третьяк об Овечкине: «Голы теперь даются труднее. Раньше у него были прекрасные партнеры — Кузнецов, Бэкстрем играли на него. Но и сегодня “Вашингтон” показывает хороший хоккей, они заряжены»

Очень важно, что у Саши по-прежнему есть голевое чутье. Оно снова проснулось, и он забрасывает шайбы. Дай бог, чтобы так и дальше было. Желаю ему большой удачи. Цель у него есть — еще раз выиграть Кубок Стэнли, попасть в финал. Это первая задача хоккеиста НХЛ.