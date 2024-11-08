Ротенберг о Кузнецове: «Сильно прихватило живот у него. Он очень хотел играть. Думаю, его отпустит и он сможет выйти в следующем матче»

Если наши защитники бросают, нам нужно закрывать вратаря, нужно туда прорываться. Да, соперник сыграл здорово в обороне, они не пускали нас на пятак. Нужно опять-таки выиграть борьбу на чужом пятаке и не пустить соперника на свой пятак. Это те детали, которые мы будем тренировать. Мы это обязательно улучшим", — сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.