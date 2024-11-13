Дубас сообщил клубам НХЛ о готовности обменять любого игрока «Питтсбурга», кроме Кросби (DK Pittsburgh Sports)

И хотя можно предположить, что кто-то вроде Карлссона может отказаться от этого пункта, чтобы перейти в команду-контендер, трудно представить, что у многих контендеров есть потребность и место под потолком для такого игрока, как Карлссон, и его кэпхита в 10 млн долларов.