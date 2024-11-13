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Шестеркин пропустил 5 шайб во 2-м матче подряд, отразив 27 из 32 бросков «Виннипега». У него 4 поражения в последних 6 играх

Вратарь «Рейнджерс» отразил 27 из 32 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:6). Последнюю шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.

Источник: Спортс"

Поражение стало для россиянина 4-м в последних 6 матчах. В прошлой игре с «Баффало» (1:6) он пропустил 5 шайб после 12 бросков и был заменен.

В 11 играх в текущем сезоне у Шестеркина 6 побед при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,85.