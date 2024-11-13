«Виннипег» — 1-я команда в истории НХЛ с 15 победами в 16 играх на старте сезона

Ранее лучшим результатом были 15 побед в 17 играх («Бостон» — 1929/30 и 2022/23, «Филадельфия» — 1985/86, «Баффало» — 2006/07, «Оттава» — 2007/08). «Брюинс» в 1929 году и «Флайерс» в 1985 году отметились таким достижением при существовании ничьих.