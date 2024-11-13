Российского хоккеиста Максима Макарова дисквалифицировали на 20 месяцев за наркотики

Макаров является воспитанником петербургской школы хоккея, в сезоне-2011/12 начал выступать за клуб Молодежной хоккейной лиги «Локо» (Ярославль), в котором провел три года. Затем спортсмен стал играть в Высшей хоккейной лиге, в которой за пять сезонов сменил несколько клубов («Рязань», петербургские «СКА-Нева» и «Динамо», «Молот-Прикамье» (Пермь), а также китайские «Куньлунь Хэйлунцзян» и «Ценг Тоу»).