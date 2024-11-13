Российского хоккеиста Максима Макарова дисквалифицировали на 20 месяцев за наркотики

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский хоккеист Максим Макаров, последние годы выступавший во втором дивизионе чемпионата Франции за «Марсель», дисквалифицирован на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Согласно материалам, имеющимся в распоряжении ТАСС, в допинг-пробе спортсмена был обнаружен морфин.
Отсчет дисквалификации 30-летнего нападающего начался 21 декабря 2023 года, наказание за нарушение антидопинговых правил завершится 21 августа 2025 года.
Макаров является воспитанником петербургской школы хоккея, в сезоне-2011/12 начал выступать за клуб Молодежной хоккейной лиги «Локо» (Ярославль), в котором провел три года. Затем спортсмен стал играть в Высшей хоккейной лиге, в которой за пять сезонов сменил несколько клубов («Рязань», петербургские «СКА-Нева» и «Динамо», «Молот-Прикамье» (Пермь), а также китайские «Куньлунь Хэйлунцзян» и «Ценг Тоу»).
В сезоне-2018/19 Макаров переехал во Францию и стал выступать за клуб «Шамбери», в котором за 10 проведенных матчей забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. Следующий сезон россиянин пропустил, а с осени 2020 года начал играть за «Марсель», за который за 59 проведенных матчей забросил 43 шайбы и отдал 29 голевых передач.