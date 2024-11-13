Овечкин о центрах: «Бэкстрем — один тип игрока, Кузнецов — другой, Строум — третий. Их нельзя сравнивать. Дилан все еще молод и может стать топ-центром»

Дилан все еще молод и может стать еще лучше. У него большой потенциал, чтобы стать топ-центром в НХЛ.
В прошлом году Строум сделал большой шаг вперед, и сейчас он может нести команду на своих плечах«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.
На счету Дилана Строума 22 (4+18) очка в 14 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ при полезности «плюс 11».
Строум об Овечкине: «Постараемся продолжать побеждать. Чем больше мы выигрываем, тем больше забиваем. И тем больше шайб забрасывает он. Это хороший рецепт».