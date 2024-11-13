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Малкин извинился за 1:7 с «Далласом»: «Тяжелый вечер для всего города — болельщики увидели очень плохую игру. “Питтсбург” может стать лучше, мне нравится наша команда»

В матче регулярного чемпионата «Пингвинс» дома проиграли со счетом 1:7, пропустив 6 шайб в первом периоде.

Источник: Sports

"Хочу извиниться перед болельщиками за прошлый матч. Они увидели очень плохую игру. Надеюсь, что мы вместе найдем способ победить в следующий раз и начнем строить лучшую команду.

Это был тяжелый вечер для всех. Не только для игроков и тренеров, но и для всего города, наверное.

Повторюсь, завтра будет новый день и новый матч. Настало время показать все, на что мы способны.

Мы точно можем стать лучше, наша команда мне нравится«, — сказал форвард “Питтсбурга” Евгений Малкин.

Салливан о «Питтсбурге» после 1:7 от «Далласа»: «Я не расстроен, а полон решимости двигать команду вперед. Мы можем играть намного лучше, чем сегодня. Мое послание — надо выбираться из ямы».