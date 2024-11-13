Малкин извинился за 1:7 с «Далласом»: «Тяжелый вечер для всего города — болельщики увидели очень плохую игру. “Питтсбург” может стать лучше, мне нравится наша команда»

"Хочу извиниться перед болельщиками за прошлый матч. Они увидели очень плохую игру. Надеюсь, что мы вместе найдем способ победить в следующий раз и начнем строить лучшую команду.
Это был тяжелый вечер для всех. Не только для игроков и тренеров, но и для всего города, наверное.
Повторюсь, завтра будет новый день и новый матч. Настало время показать все, на что мы способны.
Мы точно можем стать лучше, наша команда мне нравится«, — сказал форвард “Питтсбурга” Евгений Малкин.
Салливан о «Питтсбурге» после 1:7 от «Далласа»: «Я не расстроен, а полон решимости двигать команду вперед. Мы можем играть намного лучше, чем сегодня. Мое послание — надо выбираться из ямы».