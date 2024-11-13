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В Финляндии продали арену Тимченко и Ротенберга

В Финляндии заключена сделка по продаже «Хартвалл-арены», или, по другому названию, «Хельсинки Холл», сообщает Ilta-Sanomat.

Источник: РИА "Новости"

Спортивное сооружение, владельцами которого являются Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, перейдет под управление финской инвестиционной компании Trevian. Сделка оценивается в 60 млн евро.

«Хельсинки Холл» был закрыт в феврале 2022 года после начала конфликта на Украине. На протяжении последних полутора лет несколько частных лиц безуспешно пытались выкупить арену. Оформление сделки осложнялось тем фактом, что Тимченко и Ротенберг находятся под санкциями.

После продажи арены Тимченко и Ротенберг не смогут сразу получить деньги. Средства будут храниться на специальном счете под контролем финских властей до снятия санкций с российских бизнесменов.