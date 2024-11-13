В Финляндии продали арену Тимченко и Ротенберга

Спортивное сооружение, владельцами которого являются Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, перейдет под управление финской инвестиционной компании Trevian. Сделка оценивается в 60 млн евро.
«Хельсинки Холл» был закрыт в феврале 2022 года после начала конфликта на Украине. На протяжении последних полутора лет несколько частных лиц безуспешно пытались выкупить арену. Оформление сделки осложнялось тем фактом, что Тимченко и Ротенберг находятся под санкциями.
После продажи арены Тимченко и Ротенберг не смогут сразу получить деньги. Средства будут храниться на специальном счете под контролем финских властей до снятия санкций с российских бизнесменов.