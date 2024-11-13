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Георгий Черданцев: «Волнует, даст НХЛ побить рекорд Гретцки или Овечкина тормознут? В лиге думают: “У нас будет лучший бомбардир — русский?” Никакой Макдэвид потом не побьет»

Перед этим разговор шел о желании Артема Дзюбы сыграть за сборную России по футболу и установить новое достижение по числу забитых за нее голов.

Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

"Меня сейчас больше рекорд другой волнует — даст НХЛ Овечкину побить рекорд Гретцки или они его тормознут?

Представь, они сейчас сидят в лиге и думают: это что, у нас будет лучший бомбардир русский? Потому что рекорд Овечкина уже никакой Макдэвид не побьет", — сказал комментатор Георгий Черданцев.

Артюхин об Овечкине: «Травмы обошли его стороной, слава богу — это бич возрастных игроков. Ты стараешься, но здоровье просто не позволяет — сыпаться начинаешь».