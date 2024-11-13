Георгий Черданцев: «Волнует, даст НХЛ побить рекорд Гретцки или Овечкина тормознут? В лиге думают: “У нас будет лучший бомбардир — русский?” Никакой Макдэвид потом не побьет»

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
"Меня сейчас больше рекорд другой волнует — даст НХЛ Овечкину побить рекорд Гретцки или они его тормознут?
Представь, они сейчас сидят в лиге и думают: это что, у нас будет лучший бомбардир русский? Потому что рекорд Овечкина уже никакой Макдэвид не побьет", — сказал комментатор Георгий Черданцев.
Артюхин об Овечкине: «Травмы обошли его стороной, слава богу — это бич возрастных игроков. Ты стараешься, но здоровье просто не позволяет — сыпаться начинаешь».