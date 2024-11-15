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Кучеров набрал очки в 6-й игре подряд. У него 11+13 в 15 матчах сезона

Нападающий «Тампы» выступил ассистентом в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (4:1).

Источник: Спортс"

Он набрал очки в 6-м матче подряд.

Никита Кучеров провел на льду 22:47 (полезность «плюс 1»), отметился 5 бросками в створ ворот и 1 блоком, а также допустил 1 потерю.

Всего на его счету теперь 24 (11+13) балла в 15 играх сезона.