Кучеров набрал очки в 6-й игре подряд. У него 11+13 в 15 матчах сезона

Он набрал очки в 6-м матче подряд.
Никита Кучеров провел на льду 22:47 (полезность «плюс 1»), отметился 5 бросками в створ ворот и 1 блоком, а также допустил 1 потерю.
Всего на его счету теперь 24 (11+13) балла в 15 играх сезона.
Нападающий «Тампы» выступил ассистентом в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Джетс» (4:1).
Он набрал очки в 6-м матче подряд.
Никита Кучеров провел на льду 22:47 (полезность «плюс 1»), отметился 5 бросками в створ ворот и 1 блоком, а также допустил 1 потерю.
Всего на его счету теперь 24 (11+13) балла в 15 играх сезона.