Быков о Малкине: «У него есть силы продолжать играть в НХЛ. Может, и захочет вернуться в какой-то момент на родину. Все зависит от его желания»

Малкин является воспитанником «Металлурга».
"Я так понимаю, у Евгения есть и силы, и желание продолжать играть в НХЛ. Там высочайший уровень, собраны лучшие представители мирового хоккея, играть интересно.
Мне кажется, такие ребята, которые заявили о себе на весь мир и являются лучшими спортсменами мира, хотят до конца карьеры выступать в НХЛ.
Конечно, каждый сам определяет свою судьбу. Только Евгений может решить, когда и где ему закончить. Может, ему и захочется вернуться в какой-то момент на родину, выступать здесь, передавать опыт и знания молодому поколению. Все зависит от его желания", — сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.