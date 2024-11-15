Быков о Малкине: «У него есть силы продолжать играть в НХЛ. Может, и захочет вернуться в какой-то момент на родину. Все зависит от его желания»

Конечно, каждый сам определяет свою судьбу. Только Евгений может решить, когда и где ему закончить. Может, ему и захочется вернуться в какой-то момент на родину, выступать здесь, передавать опыт и знания молодому поколению. Все зависит от его желания", — сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.