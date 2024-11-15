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Быков о Малкине: «У него есть силы продолжать играть в НХЛ. Может, и захочет вернуться в какой-то момент на родину. Все зависит от его желания»

Действующий контракт нападающего и «Питтсбурга» рассчитан до завершения сезона-2025/26.
Источник: Спортс"

Малкин является воспитанником «Металлурга».

"Я так понимаю, у Евгения есть и силы, и желание продолжать играть в НХЛ. Там высочайший уровень, собраны лучшие представители мирового хоккея, играть интересно.

Мне кажется, такие ребята, которые заявили о себе на весь мир и являются лучшими спортсменами мира, хотят до конца карьеры выступать в НХЛ.

Конечно, каждый сам определяет свою судьбу. Только Евгений может решить, когда и где ему закончить. Может, ему и захочется вернуться в какой-то момент на родину, выступать здесь, передавать опыт и знания молодому поколению. Все зависит от его желания", — сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.