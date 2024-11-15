Драйзайтль об Овечкине: «Весь план на игру — не дать ему бросить из левого круга. Но каждый вечер видишь: “Ови забил два”. С Макдэвидом так же. План — закрыть Коннора, но он&n

«Я думаю, самое впечатляющее — это то, что все знают, что произойдет, но вы все равно не можете это остановить. Весь план на игру заключается в том, чтобы не дать Ови получить моменты у ворот, не дать ему бросить из левого круга. Но каждый вечер ты заходишь в приложение НХЛ и видишь: “Ови забил два”.