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Драйзайтль об Овечкине: «Весь план на игру — не дать ему бросить из левого круга. Но каждый вечер видишь: “Ови забил два”. С Макдэвидом так же. План — закрыть Коннора, но он&n

Драйзайтль ответил на вопрос о погоне Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Гретцки (894). В 15 играх нынешнего сезона на счету Александра Овечкина 19 (10+9) очков.

«Я думаю, самое впечатляющее — это то, что все знают, что произойдет, но вы все равно не можете это остановить. Весь план на игру заключается в том, чтобы не дать Ови получить моменты у ворот, не дать ему бросить из левого круга. Но каждый вечер ты заходишь в приложение НХЛ и видишь: “Ови забил два”.

То же самое и с Коннором. У каждой команды, которая приезжает сюда, есть план на игру: «Как нам закрыть Коннора?» А он снова набирает 120 очков [за сезон]. Это то, что делают лучшие игроки«, — сказал нападающий “Эдмонтона” Леон Драйзайтль.

Сегодня Коннор Макдэвид достиг отметки 1000 очков в НХЛ в 659-м матче в лиге. Только Уэйн Гретцки (424 игры), Марио Лемье (513) и Майк Босси (656) были быстрее.