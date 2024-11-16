Гатиятулин о 3:2 со СКА: «За “Ак Барс” играли 12 воспитанников клуба, 8 — уроженцы Татарстана. Ребята здорово себя проявляют»

— Мы даем ребятам новые роли, в том числе опытным, потому что верим, что они могут прибавлять. Для нас это хорошая пища для размышлений, мы двигаемся шаг за шагом. Посмотрим, что скажут доктора, готов ли Ник на сто процентов, как и Дима Юдин. Тогда уже будем думать.