Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зубов о 6:5 с «Куньлунем»: «Красивый гол Хафизова в дополнительное время стал украшением матча. Болельщикам нравится смотреть такие игры, но не тренерскому штабу»

"Рады результату, рады победе. Веселая получилась игра, болельщикам все-таки больше нравится смотреть такие матчи, но не тренерскому штабу. Отмечу пару красивых голов в большинстве, неплохо разыграли и забили.

Источник: Sports

«Рады результату, рады победе. Веселая получилась игра, болельщикам все-таки больше нравится смотреть такие матчи, но не тренерскому штабу. Отмечу пару красивых голов в большинстве, неплохо разыграли и забили. Конечно, красивый гол Тимура Хафизова в дополнительное время стал украшением этого матча. Счет по игре, “Сочи” с победой.

Все голы лежат в памяти, завтра будем разбираться, была пара непонятных отскоков. Это опыт для ребят и те эмоции, которые помогают двигаться вперед. Очень приятно выигрывать в таких матчах«, — сказал тренер “Сочи”.