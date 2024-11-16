Десятков о 4:6 от Минска: «Сорок минут игра проходила под диктовку “Витязя”. Не достучался до ребят после второго периода»

"Сорок минут игра проходила под нашу диктовку. Дальше… Нужно сказать, что есть зона ответственности за поражение. Ответственность возьму на себя. Почему? Не достучался после второго периода до своих ребят. Часть ребят вышла играть на результат, а часть — на свою статистику. В этом моя вина. Нужно быть честным и мужественным, признать, что поражение тренерское.