«Вегас» продлил Макнэбба на 3 года с кэпхитом 3,65 млн долларов. Клуб выбрал защитника на драфте расширения

В текущем сезоне Макнэбб провел за команду 17 матчей и набрал 2 (1+1) очка при полезности «+11» и среднем времени на льду 18:41. Он лидер команды по числу блокированных бросков соперника (36), а по числу силовых приемов (28) идет на третьем месте.