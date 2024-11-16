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Воронков набрал 1+1 с «Питтсбургом» и стал 2-й звездой матча. У него 3 очка в 7 играх в сезоне

Форвард «Коламбуса» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре с «Пингвинс» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

На счету 24-летнего россиянина стало 3 (2+1) очка в 7 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».

Сегодня Воронков (14:21, 3:42 — в большинстве, «+2») отметился 5 бросками в створ (еще 3 — мимо), применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.