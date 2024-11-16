«Овечкина можно с Томом Брэди сравнить, такой же уровень легендарности». Экс-футболист «Оренбурга» Гойкович о форварде «Вашингтона»

"Я вообще не слежу за хоккеем. С Овечкиным познакомился в Москве полтора года назад в одном ресторане. Я даже не знал, кто он, но мне рассказали.