Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Овечкина можно с Томом Брэди сравнить, такой же уровень легендарности». Экс-футболист «Оренбурга» Гойкович о форварде «Вашингтона»

"Я вообще не слежу за хоккеем. С Овечкиным познакомился в Москве полтора года назад в одном ресторане. Я даже не знал, кто он, но мне рассказали.
Источник: Спортс"

Тогда ему еще 70 шайб до рекорда Гретцки оставалось. Думаю, он побьет рекорд, Александр — большой молодец.

Его можно сравнить с Томом Брэди, такой же уровень легендарности«, — заявил экс-футболист “Оренбурга” Ренато Гойкович, играющий за “Маккаби” Петах-Тиква в Израиле.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Экс-игрок в американский футбол Том Брэди является семикратным чемпионом Супербоула.