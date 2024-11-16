«Овечкина можно с Томом Брэди сравнить, такой же уровень легендарности». Экс-футболист «Оренбурга» Гойкович о форварде «Вашингтона»

Тогда ему еще 70 шайб до рекорда Гретцки оставалось. Думаю, он побьет рекорд, Александр — большой молодец.
Его можно сравнить с Томом Брэди, такой же уровень легендарности«, — заявил экс-футболист “Оренбурга” Ренато Гойкович, играющий за “Маккаби” Петах-Тиква в Израиле.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (863 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Экс-игрок в американский футбол Том Брэди является семикратным чемпионом Супербоула.