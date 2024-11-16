Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ротенберг о драке Деанджело и Дыняка: «Нельзя бить лежащего. Когда игрок лежит, тот, кто сверху, по инерции будет бить как в боксе, как в UFC. Когда Хабиб уже удушил Макгрегора, судья вмешивается»

«Ак Барс» выиграл матч против СКА в овертайме со счетом 3:2.

Во втором периоде форвард казанцев Никита Дыняк подрался с защитником петербуржцев Энтони Деанджело. Хоккеист «Ак Барса» завалил соперника на лед в этой потасовке.

— На протяжении сезона слышим от вас тезис, что вот такие драки, как эта — нечто вопиющее. Но вы, наверное, обратили внимание, как зрители вставали, аплодировали.

— Чтобы вы понимали — я не про саму драку, я про то, что когда игрок уже лежит на льду, то тот, кто сверху, уже по инерции будет бить как в боксе, как в смешанных боях UFC — смотрите, наверное? Федор Емельяненко или Хабиб Нурмагомедов. Когда он уже удушил Макгрегора, то вмешивается судья — речь об этом.

Ребята хотят драться — хорошо, но лучше бы в хоккей играть.

— Если бы вы выбирали одного игрока своей команды, кто мог драться с Дыняком, кто бы это был?

— Может, кого-то из тренерского штаба взять? Альберт Лещев. Честно, ну, это такие шутки — никого. Если мы хотим играть в хоккей — мы должны играть в хоккей. Если кто-то хочет драться, пожалуйста.

Но я уже ответил на этот вопрос. Я против того, чтобы игрок лежал на льду, и его били в голову. А драки — пожалуйста. В НХЛ всегда дрались, и у нас дерутся ребята. Но нельзя бить лежащего на льду.

Так же, как на улице если будет драка. Давайте у вас спросим — вы бы с кем бы подрались? Провокационный вопрос? С кем бы вы хотели подраться?

— Ни с кем.

— Мы тоже ни с кем. Давайте так. Оставим этот вопрос тогда , — сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«А вы бы с кем подрались?» Ротенберг обсуждает мощную драку с участием Деанджело.