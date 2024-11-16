Ротенберг о драке Деанджело и Дыняка: «Нельзя бить лежащего. Когда игрок лежит, тот, кто сверху, по инерции будет бить как в боксе, как в UFC. Когда Хабиб уже удушил Макгрегора, судья вмешивается»

— Чтобы вы понимали — я не про саму драку, я про то, что когда игрок уже лежит на льду, то тот, кто сверху, уже по инерции будет бить как в боксе, как в смешанных боях UFC — смотрите, наверное? Федор Емельяненко или Хабиб Нурмагомедов. Когда он уже удушил Макгрегора, то вмешивается судья — речь об этом.