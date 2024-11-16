Ротенберг о драке Деанджело и Дыняка: «Нельзя бить лежащего. Когда игрок лежит, тот, кто сверху, по инерции будет бить как в боксе, как в UFC. Когда Хабиб уже удушил Макгрегора, судья вмешивается»

Во втором периоде форвард казанцев Никита Дыняк подрался с защитником петербуржцев Энтони Деанджело. Хоккеист «Ак Барса» завалил соперника на лед в этой потасовке.
— На протяжении сезона слышим от вас тезис, что вот такие драки, как эта — нечто вопиющее. Но вы, наверное, обратили внимание, как зрители вставали, аплодировали.
— Чтобы вы понимали — я не про саму драку, я про то, что когда игрок уже лежит на льду, то тот, кто сверху, уже по инерции будет бить как в боксе, как в смешанных боях UFC — смотрите, наверное? Федор Емельяненко или Хабиб Нурмагомедов. Когда он уже удушил Макгрегора, то вмешивается судья — речь об этом.
Ребята хотят драться — хорошо, но лучше бы в хоккей играть.
— Если бы вы выбирали одного игрока своей команды, кто мог драться с Дыняком, кто бы это был?
— Может, кого-то из тренерского штаба взять? Альберт Лещев. Честно, ну, это такие шутки — никого. Если мы хотим играть в хоккей — мы должны играть в хоккей. Если кто-то хочет драться, пожалуйста.
Но я уже ответил на этот вопрос. Я против того, чтобы игрок лежал на льду, и его били в голову. А драки — пожалуйста. В НХЛ всегда дрались, и у нас дерутся ребята. Но нельзя бить лежащего на льду.
Так же, как на улице если будет драка. Давайте у вас спросим — вы бы с кем бы подрались? Провокационный вопрос? С кем бы вы хотели подраться?
— Ни с кем.
— Мы тоже ни с кем. Давайте так. Оставим этот вопрос тогда , — сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
«А вы бы с кем подрались?» Ротенберг обсуждает мощную драку с участием Деанджело.