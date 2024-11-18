Овечкин с 31-м хет-триком в регулярках НХЛ, Нечас с 2+2, Куик со 2-м шатаутом подряд — звезды дня в лиге

Первая звезда — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с хет-триком в матче с «Вегасом» (5:2). Нападающий в 31-й раз забросил 3+ шайбы в регулярках лиги и делит лидерство в сезонной гонке снайперов с 13 голами.