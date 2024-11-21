Орлов об Овечкине: «Всегда приятно видеться. Есть о чем вспомнить — матчи, застолья. Когда я начинал в НХЛ, Саша говорил: “Время летит, надо ценить каждый день”. Теперь понимаю, насколько он был п

— Весной разговаривал с Настей, женой Овечкина, и она сказала о вашем обмене из «Вашингтона»: «Это был сложный момент для нас, потому что мы очень дружим и их не хватает. Когда я приехала, они уже здесь были. Варя, жена Димы, — крестная нашего сына Сергея». То есть вы с Овечкиным не просто друзья, а родственники!