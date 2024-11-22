Дацюк подписал контракт с «Детройтом» на 1 день, чтобы официально завершить карьеру в статусе игрока «Ред Уингс»

В рамках карьеры в НХЛ Павел выступал только за «Детройт» — с 2001 по 2016 годы. На счету игрока 918 (314+604) очков в 953 играх в рамках регулярных чемпионатов и 113 (42+71) баллов в 154 играх в плей-офф.