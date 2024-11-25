Ненавидел СССР, впал в депрессию в Америке, расплакался из-за маленькой девочки. История об Ирбе

«Для нас это был не столько даже хоккей, а что-то намного-намного большее. Мы победили не просто так. Это — судьба, все было предначертано… Свершилось великое дело, о нем можно говорить и говорить. Но невозможно описать словами, что эта победа означала для нашей маленькой страны, для наших болельщиков. И что в эти минуты творилось в душе у каждого из нас. Наступило мгновение, которого наша страна ожидала целых 55 лет. Мы как будто вернули долг. Десятки лет наша страна находилась под диктатом советской власти, очень много наших родных положили головы за свободу Латвии. Вы говорите “грозный 41-й”, а у нас еще был грозный 40-й, когда пол-Латвии эшелонами вывезли в Сибирь. Многие обратно так и не вернулись. Кто-то в эти годы вынужден был убежать за границу. А кто-то решил сражаться за свободу нашей страны в рядах германской армии. Раньше я никогда особо об этом не говорил, но сейчас скажу: оба моих деда воевали в ту войну на немецкой стороне», — говорил Ирбе в интервью после победы над сборной России на ЧМ-2000.