Ненавидел СССР, впал в депрессию в Америке, расплакался из-за маленькой девочки. История об Ирбе

В молодости в Артуре Ирбе было много злости и лишней ярости. Это признавал и сам голкипер. Внутри него каждый день кипел настоящий огонь. И иногда он находил выход. Например, после распада Советского Союза бывший голкипер сборной СССР прошелся катком по стране, в которой родился, вырос и стал голкипером приличного уровня. Чемпион мира заявил, что в глубине души всегда ненавидел Советский Союз, просто не говорил об этом раньше.
«Для нас это был не столько даже хоккей, а что-то намного-намного большее. Мы победили не просто так. Это — судьба, все было предначертано… Свершилось великое дело, о нем можно говорить и говорить. Но невозможно описать словами, что эта победа означала для нашей маленькой страны, для наших болельщиков. И что в эти минуты творилось в душе у каждого из нас. Наступило мгновение, которого наша страна ожидала целых 55 лет. Мы как будто вернули долг. Десятки лет наша страна находилась под диктатом советской власти, очень много наших родных положили головы за свободу Латвии. Вы говорите “грозный 41-й”, а у нас еще был грозный 40-й, когда пол-Латвии эшелонами вывезли в Сибирь. Многие обратно так и не вернулись. Кто-то в эти годы вынужден был убежать за границу. А кто-то решил сражаться за свободу нашей страны в рядах германской армии. Раньше я никогда особо об этом не говорил, но сейчас скажу: оба моих деда воевали в ту войну на немецкой стороне», — говорил Ирбе в интервью после победы над сборной России на ЧМ-2000.
С годами опытный голкипер стал мудрее. И уже не мыслил так категорически. Это произошло во многом благодаря вере, которая сидела в Артуре с самого детства. Когда он еще совсем маленьким приехал на хутор к бабушке, то нашел под кроватью Библию. Его так увлекла эта книга, что он читал ее каждый день. Разумеется, почти ничего из написанного еще совсем юный Ирбе не понимал. Тем не менее, это чувство исследования чего-то нового и интересного осталось с ним на всю жизнь.
Впоследствии Артур уверовал так, как никогда прежде. Этому предшествовал один эпизод. В 2004 году голкипер переживал непростой период. В НХЛ грянул локаут, он мучился от серьезной травмы колена и разводился с женой. Вышеперечисленные моменты сильно влияли на психологическое состояние уроженца Риги — он был близок к глубокой депрессии. Все это привело к тому, что в один из дней Ирбе разрыдался прямо в аэропорту. Но слезы были вызваны не внутренними переживаниями. А одним внешним фактором, который, по признанию голкипера, полностью изменил его жизнь.
«Я помню как сейчас, как мне встретился образ Иисуса. Я был в аэропорту. Шел к своему выходу. У меня был с собой пакет, костыли и рюкзак на спине. И тут, словно из ниоткуда, появляется маленькая девочка. Ей было лет 6−7. Она передо мной возникла. Я смотрю на нее. А она на меня. И говорит: “Иисус любит тебя”. А у меня на плечах такой груз ответственности, такое напряжение внутри. Я заплакал. Прямо в аэропорту. А девочка говорит: “Давайте пойдем к моим родителям”. Она привела меня к ним.
Оказалось, что эта семья глубоко верующая. Я переговорил с родителями девочки, и они сказали, что мне обязательно нужно прийти к ним. И ходить каждое воскресенье. После чего помогли мне пройти до выхода на посадку, поговорили со мной и успокоили. Встреча с той девочкой стала поворотной для меня. Когда у меня не было дел, я обязательно ходил в ту церковь. Она была очень старой, деревянной и маленькой. Но там люди славили бога, пели и танцевали. Вы не представляете, сколько слез я там пролил. Вытекло все, что только можно. Я слушал пасторов, смотрел на окружающих меня людей с открытыми глазами и сердцем, и меня это очень сильно изменило", — рассказывал чемпион мира в интервью.