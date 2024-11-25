Третьяк об открытии мемориальной доски Виктору Тихонову: «Его новации и идеи опережали время и задавали курс развития хоккея на десятилетия вперед»

Тихонов и сейчас предстает примером целеустремленности, самоотверженности, верности своим принципам. Жизненный путь и успехи таких людей — великолепный пример для молодежи. Поэтому мы, вспоминая о масштабе личности и масштабе побед Виктора Васильевича, не только отдаем дань уважения его грандиозным достижениям, но и передаем память о нем будущим поколениям граждан, победителей и чемпионов", — сказал президент ФХР.