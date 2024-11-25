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Третьяк об открытии мемориальной доски Виктору Тихонову: «Его новации и идеи опережали время и задавали курс развития хоккея на десятилетия вперед»

"Открытие мемориальной доски дает нам возможность вспомнить об одном из величайших тренеров отечественного и мирового хоккея. Имя Виктора Васильевича олицетворяет славную победную эпоху, когда наша хоккейная сборная была лучшей в мире.

Источник: Спортс"

"Открытие мемориальной доски дает нам возможность вспомнить об одном из величайших тренеров отечественного и мирового хоккея. Имя Виктора Васильевича олицетворяет славную победную эпоху, когда наша хоккейная сборная была лучшей в мире. Тихонов выиграл для страны три Олимпиады и восемь чемпионатов мира.

А еще Виктор Васильевич двигал наш вид спорта вперед, его новации и идеи опережали время и задавали курс развития хоккея на десятилетия вперед. Он по-настоящему великий тренер, великий патриот, который много и упорно трудился, отдавал себя работе на благо Родины и команды.

Тихонов и сейчас предстает примером целеустремленности, самоотверженности, верности своим принципам. Жизненный путь и успехи таких людей — великолепный пример для молодежи. Поэтому мы, вспоминая о масштабе личности и масштабе побед Виктора Васильевича, не только отдаем дань уважения его грандиозным достижениям, но и передаем память о нем будущим поколениям граждан, победителей и чемпионов", — сказал президент ФХР.