Вильям и Александер Нюландеры — 1-й дуэт братьев за 37 лет, сыгравший за «Торонто» в одном матче

До них в истории клуба было еще 3 братских дуэта, вместе выходивших на лед. Это Барри Каллен и Брайан Каллен (последний совместный сезон в команде — 1958/59), Дон Метц и Ник Метц (1947/48), а также Арт Джексон и Бушер Джексон (1936/37).