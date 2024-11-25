Вильям и Александер Нюландеры — 1-й дуэт братьев за 37 лет, сыгравший за «Торонто» в одном матче

28-летний Вильям набрал 2 (1+1) очка и был признан второй звездой встречи, 26-летний Алекс дебютировал в составе «Лифс».
В предыдущий раз два родных брата сыграли за «Торонто» в одном матче 37 лет назад — в сезоне-1986/87. Это были чехословацкие форварды Петер Игначак и Милан Игначак.
До них в истории клуба было еще 3 братских дуэта, вместе выходивших на лед. Это Барри Каллен и Брайан Каллен (последний совместный сезон в команде — 1958/59), Дон Метц и Ник Метц (1947/48), а также Арт Джексон и Бушер Джексон (1936/37).
Фото: соцсети «Торонто».