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Бучневич о «Сент-Луисе»: «Игра в атаке — самая большая проблема. С 1−2 голами за игру побеждать невозможно. У нас хорошие игроки, но мы не забиваем»

«Блюз» в текущем сезоне НХЛ забросили 52 шайбы в 22 играх (без учета решающих буллитов) и занимают 30-е место в лиге по среднему числу голов за игру (2,36).
Источник: Спортс"

По среднему числу бросков в створ за игру — 29-е (26,2), по эффективности большинства — 25-е (16,7%).

29-летний россиянин набрал 13 (5+8) очков в 22 играх при полезности «минус 6».

Клуб уволил главного тренера Дрю Бэннистера, пригласив на его место Джима Монтгомери, недавно покинувшего «Бостон».

"Мы забиваем по 2 гола за игру. Так не выиграть. Наши вратари должны отражать по 50 бросков за игру, это невозможно. У нас хорошие игроки, но мы не забиваем. Нужно разобраться с игрой в атаке, это наша самая большая проблема.

С одним или двумя голами за игру побеждать невозможно. Просто невозможно«, — сказал Бучневич после поражения команды от “Айлендерс” (1:3).