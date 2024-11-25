Бучневич о «Сент-Луисе»: «Игра в атаке — самая большая проблема. С 1−2 голами за игру побеждать невозможно. У нас хорошие игроки, но мы не забиваем»

"Мы забиваем по 2 гола за игру. Так не выиграть. Наши вратари должны отражать по 50 бросков за игру, это невозможно. У нас хорошие игроки, но мы не забиваем. Нужно разобраться с игрой в атаке, это наша самая большая проблема.